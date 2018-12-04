Мы жестко спросим за все убытки от военного положения, – Новинский

Фракция "Оппозиционного блока" призывает парламент сосредоточиться на вопросах защиты конституционных прав и свобод граждан, которые в последнее время, к сожалению, все чаще нарушает власть.

Об этом заявил председатель фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский во время Согласительного совета в понедельник, 3 декабря.

"Прежде всего нужно выяснить, какую цену заплатит народ и экономика Украины за военное положение. Власть традиционно не просчитала последствия своих действий и не сделала ничего, чтобы защитить граждан от возможного углубления экономического кризиса и невыполнения социальных обязательств, в частности, из-за невыполнения бюджета, возможного дефолта или девальвации гривны. Хочу спросить президента, СНБО, и тех, кто голосовал за это позорное решение в зале Верховной Рады, или они посчитали, какие убытки понесет государственный бюджет в результате введения военного положения, сколько доходов недополучит государство? Уверен, что военное положение отразится на каждой украинской семье, особенно на тех территориях, где оно было введено", – сказал народный депутат.

Он также отметил, что военное положение не может не сказаться на кредитном рейтинге Украины.

"Военное положение – это возможное снижение кредитного рейтинга Украины и, чтобы нам не говорила власть, возможное прекращение кредитования нашей страны международными учреждениями. Это приведет к срыву контрактов на предприятиях, расположенных в регионах, где введено военное положение, как следствие – снижение объемов производства и сокращение рабочих мест. Недополучение доходов предприятиями и уменьшение поступления налогов в государственный бюджет. Все вместе это – продолжение падения экономики и еще большее обнищание украинцев", – считает Вадим Новинский.

По словам председателя фракции оппозиционеров, является очевидным тот факт, что ничего не просчитали, думали только об отмене или переносе выборов президента.

"Для партии и для меня лично очевидно то, что ничего не просчитали, думали только об отмене или переносе выборов президента и ограничении возможностей конкурентов. Хочу заметить, месяц, на который введено военное положение, пройдет быстро, и все убытки и экономические последствия этого нелепого решения будут посчитаны. Так же, как будет сделан аудит того, что успел или не успел сделать президент для увеличения обороноспособности Украины за это время. В течение этих 30 суток мы будем контролировать, как власть выполняет свое обещание не ограничивать гражданские права и свободы", – подчеркнул Вадим Новинский.

Также глава фракции оппозиционеров обратился к спикеру немедленно рассмотреть новый Избирательный кодекс.

"Несмотря на то, что еще 4 года назад нынешняя провластная коалиция и спикер Парубий лично не раз говорили о том, что одним из приоритетов этого созыва парламента является принятие нового Избирательного кодекса, этот процесс по-сути так и не сдвинулся с мертвой точки. Власть очень быстро забыла о своих предвыборных обещаниях. Единственной фракцией, которая регулярно выступает за то, чтобы новый Избирательный кодекс был наконец внесен в зал и проголосован во втором чтении, является "Оппозиционный блок", – заявил Вадим Новинский.

Он отметил, что старое избирательное законодательство является основой для политической коррупции. "Смешанная избирательная система – это безграничные возможности для скупки голосов, поэтому она должна быть заменена на новую, более совершенную. Устранить эту проблему необходимо до будущих выборов. И даже если в проекте нового Избирательного кодекса есть несколько тысяч правок – их все равно нужно выносить в зал и голосовать как можно скорее. Мы будем продолжать на этом настаивать", – резюмировал председатель фракции "Оппозиционного блока".