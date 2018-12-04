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      Ми жорстко спитаємо за всі збитки від воєнного стану, – Новинський

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      Вадим Новинський
      Вадим Новинський / opposition.org.ua

      Фракція "Опозиційного блоку" закликає парламент зосередитися на питаннях захисту конституційних прав і свобод громадян, які останнім часом, на жаль, все частіше порушує влада

      Про це заявив голова фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський під час Погоджувальної Ради у понеділок, 3 грудня.

      "Перш за все, потрібно з’ясувати, яку ціну заплатить народ та економіка України за воєнний стан. Влада традиційно не прорахувала наслідки своїх дій і не зробила нічого, щоб захистити громадян від можливого поглиблення економічної кризи та невиконання соціальних зобов’язань, зокрема, через невиконання бюджету, можливого дефолту чи девальвації гривні. Хочу спитати президента, РНБО, та тих, хто голосував за це ганебне рішення у залі Верховної Ради, чи порахували вони, які збитки понесе Державний бюджет внаслідок введення воєнного стану, скільки доходів недоотримає держава? Впевнений, що воєнний стан позначиться на кожній українській сім’ї, особливо на тих територіях, де він був введений", – сказав народний депутат.

      Він також зазначив, що воєнний стан не може не позначитися на кредитному рейтингу України.

      "Воєнний стан – це можливе зниження кредитного рейтингу України і, щоб нам не казала влада, можливе припинення кредитування нашої країни міжнародними установами. Це призведе до зриву контрактів на підприємствах, що розташовані в регіонах, де введено воєнний стан, як наслідок – зниження обсягів виробництва та скорочення робочих місць. Недоотримання доходів підприємствами і зменшення надходження податків до Державного бюджету. Все разом це продовження падіння економіки та ще більше зубожіння українців", – вважає Вадим Новинський.

      За словами голови фракції опозиціонерів, є очевидним той факт, що нічого не прорахували, бо думали лише про скасування чи перенесення виборів президента.

      "Для партії і для мене особисто очевидно те, що нічого не прорахували, бо думали лише про скасування чи перенесення виборів президента та обмеження можливостей конкурентів. Хочу зауважити, місяць, на який введено воєнний стан, пройде швидко, і всі збитки та економічні наслідки цього безглуздого рішення будуть пораховані. Так само, як буде зроблено аудит того, що встиг чи не встиг зробити президент для збільшення обороноздатності України за цей час. Впродовж цих 30 діб ми будемо контролювати, як влада виконує свою обіцянку не обмежувати громадянські права та свободи", – підкреслив Вадим Новинський.

      Також голова фракції опозиціонерів звернувся до спікера негайно розглянути новий Виборчий кодекс.

      "Не дивлячись на те, що ще 4 роки тому нинішня провладна коаліція і спікер Парубій особисто не раз говорили про те, що одним із пріоритетів цього скликання парламенту є прийняття нового Виборчого кодексу, цей процес по-суті так і не зрушився з мертвої точки. Влада дуже швидко забула про свої передвиборчі обіцянки. Єдиною фракцією, яка регулярно виступає за те, щоб новий Виборчий кодекс був нарешті внесений до залу та проголосований у другому читанні, є "Опозиційний блок", – заявив Вадим Новинський.

      Він зазначив, що старе виборче законодавство є основою для політичної корупції. "Змішана виборча система – це безмежні можливості для скупки голосів, тому вона повинна бути замінена на нову, більш досконалу. Усунути цю проблему необхідно до майбутніх виборів. І навіть якщо в проекті нового Виборчого кодексу є кілька тисяч правок – їх все одно потрібно виносити до залу і голосувати якомога швидше. Ми будемо продовжувати на цьому наполягати", – резюмував голова фракції "Опозиційного блоку".

      Теги: Новини політики Опозиційний блок Вадим Новинський РНБО
      Джерело: 24 Канал
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