Кадры с нашествием грызунов в сети публикуют украинские военнослужащие. Наши защитники также делятся кадрами, как мыши буквально уничтожают все на своем пути, передает 24 Канал.

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Мыши повсюду

В местах базирования украинских военных катастрофическая ситуация из-за нашествия мышей. Все бы ничего, но грызуны съедают не только еду, но и уничтожают амуницию и портят оборудование.

Украинские военные делятся в сети кадрами, как мыши "захватывают" территории. Один из бойцов в шутку говорит, что скоро грызуны доберутся и до военных.

Нашествие мышей на фронте: смотрите видео

Мыши на передовой: смотрите видео

Также в сети военные показали, какие тайники находят себе грызуны. Так, грызуны прячутся в сумках и личных вещах военных.

Мыши "захватили" сумку военного: смотрите видео

Один из военнослужащих показал, что мышь укрылась в беспилотнике. Когда грызун увидел людей, даже не бросился наутек. Он продолжал и дальше сидеть в БПЛА и наблюдать за военными.

Оператор БПЛА сидит и не хочет вылезать. Друг, это наш коптер. Вылезай. Ты на него не скидывался,

– шутят военные.

Грызун спрятался в БпЛА: смотрите видео

В сети военные показали кадры, как мыши сгрызли рюкзак военного. Защитники шутят, что такое впечатление, будто амуниция оказалась под обстрелом, но на самом деле ее повредили грызуны.

Мыши сгрызли рюкзак: смотрите видео (Внимание! Присутствует ненормативная лексика! 18+)



оккупанты привязали взрывчатку к кошке

В Донецкой области российские захватчики привязали взрывчатку к кошке. Когда украинские защитники увидели беспомощную кошку, то без раздумий приняли решение о ее спасении.

Сапер ВСУ, по имени Анатолий, около 2,5 часа разминировал беспомощную кошку. Наши защитники не только спасли животное от гибели, но и нашли приют. Один из собратьев Анатолия согласился отвезти кошку домой. Его жена и дочь военнослужащего с нетерпением ждут, когда к ним присоединится новый член семьи.