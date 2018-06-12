Myway Airlines начала летать между Украиной и Грузией
Новая грузинская авиакомпания Myway Airlines во вторник, 12 июня, начала летать между Украиной и Грузией.
Об этом сообщает Центр Транспортных Стратегий.
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Отмечается, что самолет прилетел из Тбилиси в Харьков и уже успел отправиться в обратном направлении в столицу Грузии.
Сейчас флот Myway Airlines состоит из двух самолетов Boeing 737-800, которым по 11 лет. Ранее их использовала китайская авиакомпания Shandong Airlines,
– говорится в сообщении.
Кроме рейсов из Тбилиси в Харьков Myway Airlines также летать маршруту Батуми-Харьков-Батуми. Рейсы первого направления будут курсировать по вторникам и субботам, на втором направлении – по средам и субботам.
Напомним, авиакомпания Yanair с 8 июня начала выполнять прямые регулярные рейсы между Львовом и Батуми.