Myway Airlines почала літати між Україною та Грузією

Нова грузинська авіакомпанія Myway Airlines у вівторок, 12 червня, почала літати між Україною та Грузією.

Про це повідомляє Центр Транспортних Стратегій.

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Зазначається, що літак прилетів із Тбілісі у Харків і вже встиг вирушити у зворотному напрямку до столиці Грузії.

Зараз флот Myway Airlines складається з двох літаків Boeing 737-800, яким по 11 років. Раніше їх використовувала китайська авіакомпанія Shandong Airlines,

– йдеться у повідомленні.

Окрім рейсів із Тбілісі у Харків Myway Airlines також літатиме маршрутом Батумі-Харків-Батумі. Рейси першого напрямку курсуватимуть по вівторках і суботах, на другому напрямку – по середах та суботах.

Нагадаємо, авіакомпанія Yanair з 8 червня почала виконувати прямі регулярні рейси між Львовом та Батумі.