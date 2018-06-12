Myway Airlines почала літати між Україною та Грузією
Нова грузинська авіакомпанія Myway Airlines у вівторок, 12 червня, почала літати між Україною та Грузією.
Про це повідомляє Центр Транспортних Стратегій.
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Зазначається, що літак прилетів із Тбілісі у Харків і вже встиг вирушити у зворотному напрямку до столиці Грузії.
Зараз флот Myway Airlines складається з двох літаків Boeing 737-800, яким по 11 років. Раніше їх використовувала китайська авіакомпанія Shandong Airlines,
– йдеться у повідомленні.
Окрім рейсів із Тбілісі у Харків Myway Airlines також літатиме маршрутом Батумі-Харків-Батумі. Рейси першого напрямку курсуватимуть по вівторках і суботах, на другому напрямку – по середах та суботах.
Нагадаємо, авіакомпанія Yanair з 8 червня почала виконувати прямі регулярні рейси між Львовом та Батумі.