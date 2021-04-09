Министерство здравоохранения 9 апреля обновило деление на карантинные зоны. Список "красных" пополнили еще 2 области, теперь их – 13.

Ведомство в очережной раз пересмотрело карантинное распределение областей, внеся определенные корректировки.

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"Красные" области по версии Минздрава

Министерство усилило карантин до "красного" уровня в Запорожской и Хмельницкой областях.

Кроме того, строгие ограничения продолжают действовать еще в 11 регионах – Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

В некоторых областях превышен уровень госпитализации больных с COVID-19. Норма по этому показателю составляет 60 на 100 тысяч населения. Однако в Хмельницкой области 2 дня назад было 129, а по состоянию на 9 апреля – 133,9.

Оранжевая карантинная зона

В то же время количество "оранжевых" областей уменьшилось – теперь их 11: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области.

Желтая и зеленая зоны

" Желтой " остается только Херсонская область. В регионе самый низкий показатель госпитализаций – 52,6, а загруженность коек с кислородом составляет 25,3%.

" остается только Херсонская область. В регионе самый низкий показатель госпитализаций – 52,6, а загруженность коек с кислородом составляет 25,3%. А "зеленых" регионов в Украине нет изначально адаптивного карантина.

Справка. Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе

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