Минздрав обновил карантинные зоны: "красные" уже 13 областей
Министерство здравоохранения 9 апреля обновило деление на карантинные зоны. Список "красных" пополнили еще 2 области, теперь их – 13.
Источник:Минздрав
Ведомство в очережной раз пересмотрело карантинное распределение областей, внеся определенные корректировки.
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"Красные" области по версии Минздрава
- Министерство усилило карантин до "красного" уровня в Запорожской и Хмельницкой областях.
- Кроме того, строгие ограничения продолжают действовать еще в 11 регионах – Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.
В некоторых областях превышен уровень госпитализации больных с COVID-19. Норма по этому показателю составляет 60 на 100 тысяч населения. Однако в Хмельницкой области 2 дня назад было 129, а по состоянию на 9 апреля – 133,9.
Оранжевая карантинная зона
В то же время количество "оранжевых" областей уменьшилось – теперь их 11: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области.
Желтая и зеленая зоны
- "Желтой" остается только Херсонская область. В регионе самый низкий показатель госпитализаций – 52,6, а загруженность коек с кислородом составляет 25,3%.
- А "зеленых" регионов в Украине нет изначально адаптивного карантина.
Коронавирус и карантин в Украине: основное
- По состоянию на 9 апреля коронавирус подтвердили у 1 823 674 украинцев, за последние сутки – 19 676 новых случаев. С начала эпидемии выздоровели 1 395 104 лица, к сожалению, умерли – 36 381.
- Ранее Кабмин продлил карантин в Украине до 30 апреля. С 24 февраля он стал адаптивным, страну снова поделили на зоны.
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