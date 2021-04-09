Міністерство охорони здоров'я 9 квітня оновило розподіл на карантинні зони. Список "червоних" поповнили ще 2 області, тепер їх – 13.

Відомство вкотре переглянуло карантинний розподіл областей, внісши певні коригування.

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"Червоні" області за версією МОЗ

Міністерство посилило карантин до "червоного" рівня у Запорізькій та Хмельницькій областях.

Крім того, суворі обмеження продовжують діяти ще в 11 регіонах – Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.

У деяких областях перевищений рівень госпіталізації хворих з COVID-19. Норма за цим показником становить 60 на 100 тисяч населення. Однак на Хмельниччині 2 дні тому було 129, а станом на 9 квітня – 133,9.

Помаранчева карантинна зона

Водночас кількість "помаранчевих" областей зменшилася – тепер їх 11: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Черкаська області.

Жовта та зелена зони

"Жовтою" залишається тільки Херсонська область. У регіоні найнижчий показник госпіталізацій – 52,6, а завантаженість ліжок з киснем становить 25,3%.

залишається тільки Херсонська область. У регіоні найнижчий показник госпіталізацій – 52,6, а завантаженість ліжок з киснем становить 25,3%. А "зелених" регіонів в Україні немає від початку адаптивного карантину.

Довідка. МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні

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