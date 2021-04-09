МОЗ оновило карантинні зони: "червоні" вже 13 областей
Міністерство охорони здоров'я 9 квітня оновило розподіл на карантинні зони. Список "червоних" поповнили ще 2 області, тепер їх – 13.
Джерело:МОЗ
Відомство вкотре переглянуло карантинний розподіл областей, внісши певні коригування.
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"Червоні" області за версією МОЗ
- Міністерство посилило карантин до "червоного" рівня у Запорізькій та Хмельницькій областях.
- Крім того, суворі обмеження продовжують діяти ще в 11 регіонах – Київ, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька та Чернігівська області.
У деяких областях перевищений рівень госпіталізації хворих з COVID-19. Норма за цим показником становить 60 на 100 тисяч населення. Однак на Хмельниччині 2 дні тому було 129, а станом на 9 квітня – 133,9.
Помаранчева карантинна зона
Водночас кількість "помаранчевих" областей зменшилася – тепер їх 11: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Черкаська області.
Жовта та зелена зони
- "Жовтою" залишається тільки Херсонська область. У регіоні найнижчий показник госпіталізацій – 52,6, а завантаженість ліжок з киснем становить 25,3%.
- А "зелених" регіонів в Україні немає від початку адаптивного карантину.
Коронавірус та карантин в Україні: основне
- Станом на 9 квітня коронавірус підтвердили у 1 823 674 українців, за останню добу – 19 676 нових випадків. Від початку епідемії одужали 1 395 104 особи, на жаль, померли – 36 381.
- Раніше Кабмін продовжив карантин в Україні до 30 квітня. З 24 лютого він став адаптивним, країну знову поділили на зони.
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