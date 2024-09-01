Интересно то, что карусель совсем новая – ее открыли 24 августа 2024 года. Тогда сотрудники парка протестировали на себе экстремальный аттракцион.

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Проблемы с аттракционом в Волгограде

Как пишут российские СМИ, в Волгограде тридцать шесть человек застряли на аттракционе "Седьмое небо". Его высота – пятьдесят метров.

На место прибыли спасатели, чтобы освободить людей. Российские чрезвычайники спасли двух с помощью автоколенчатого подъемника, а остальных удалось спустить, запустив аттракцион.

Как снимали людей с аттракциона / скриншот с видео

К слову, это не первый подобный случай. Например, в мае 2024 года в столице России перестало работать колесо обозрения "Солнце Москвы", расположенное на ВДНХ. Спасателям пришлось вручную прокручивать это колесо и спускать людей на землю по очереди. Некоторые из посетителей ждали спасения полчаса и дольше. В то же время этот аттракцион поломался еще в день своего открытия в сентябре 2023 года.