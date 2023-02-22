Перед приездом чрезвычайников владелец квартиры вызвал строительную бригаду. Они в свою очередь демонтировали подвесной потолок и гипсокартонные стены лоджии.
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Что сделали с находкой
Спасатели обнаружили в помещении под утеплителем целую стаю рукокрылых. В общей сложности, специалисты отловили 140 летучих мышей.
На балконе в Днепре обнаружили стаю летучих мышей / Фото ГСЧС Украины
Отмечают, что животных поместили в картонную коробку с отверстиями и передали волонтерам.
На Франковщине издевались над енотом: что известно
- На видео, опубликованных в сети, животное поместили в сушильную машину, а затем включили ее.
- Полицейские устанавливают личность правонарушителя или правонарушительницы, а также все обстоятельства происшествия. Проводится проверка.
- Как стало известно одному из украинских изданий, над животным, вероятно, издевалась бывшая студентка Ивано-Франковского юридического института НУ "Одесская юридическая академия". В институте сразу прокомментировали жестокое обращение девушки.
- Преподавательский и студенческий коллективы учебного заведения резко осуждают видеосообщение, и акцентируют, что девушка два года не является студенткой заведения и никаких рычагов влияния на ее поведение, к сожалению, нет.