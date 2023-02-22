Перед приїздом надзвичайників власник квартири викликав будівельну бригаду. Вони, своєю чергою, демонтували підвісну стелю та гіпсокартонні стіни лоджії.

До теми Великі котики: у Чорнобильському заповіднику показали рисей

Що зробили зі знахідкою

Рятувальники виявили у приміщенні під утеплювачем цілу зграю рукокрилих. Загалом, фахівці відловили 140 кажанів.

На балконі у Дніпрі виявили зграю кажанів / Фото ДСНС України

Зазначають, що тварин помістили до картонної коробки з отворами та передали волонтерам.

На Франківщині знущались з єнота: що відомо