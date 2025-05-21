Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Белоцерковского городского совета.
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Пожар на территории Белоцерковской ТЭЦ
Около 12:46 на Белоцерковской ТЭЦ произошел сильный пожар. Спасатели получили уведомление о происшествии и уехали на место. Известно, что возгорание началось на одном из объектов станции.
На месте происшествия работают спасатели и все необходимые службы. Продолжается ликвидация последствий,
– сообщают местные власти.
Пожар на Белоцерковской ТЭЦ: видео с задымлением
В СМИ пишут, что ТЭЦ могла загореться во время ремонтных работ. Уточняются детали по поводу пострадавших.
Дополнено: в ГСЧС подтвердили, что на станции обнаружили два обгоревших тела.
На месте происшествия работают спасатели / Фото ГСЧС Украины
Территория станции очень задымлена, что может свидетельствовать о серьезном масштабе пожара. На ТЭЦ загорелась территория площадью 960 квадратных метров.
Горели объекты Белоцерковской ТЭЦ: смотрите видео
На территории ТЭЦ в Белой Церкви произошел пожар: видео
Напомним, 18 мая спасатели тушили масштабный пожар в Киевской области после атаки российских БПЛА. Огонь разрушил предприятие и медцентр. К спасению тогда были привлечены около 100 работников ГСЧС, в том числе пиротехники.