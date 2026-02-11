Не вернулась домой с учебы: на Буковине ищут 13-летнюю девушку
- В Черновицкой области ищут 13-летнюю Юлию Волощук, которая не вернулась с учебы 10 февраля.
- Полиция активно проводит поиски, обращая внимание на места возможного пребывания, и призывает общественность помочь.
В Черновицкой области продолжаются поиски 13-летней школьницы Юлии Волощук. Известно, что девушка не вернулась домой из учебного заведения 10 февраля.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черновицкой области.
Что известно о пропаже девушки?
Сразу после сообщения об исчезновении девушки полицейские начали поиски, которые продолжаются непрерывно. Украинцев также призвали помочь в поисках Юлии Волощук.
По словам правоохранителей, последний раз девочку видели на улице Краматорской в Черновцах. Сейчас на ее розыск ориентированы все наряды полиции.
Важно! Приметы Юлии: рост 160 сантиметров, худощавая, темно-коричневые волосы, стрижка каре. На момент исчезновения была одета в короткую коричневую куртку, черные брюки, белый шарф, коричневую обувь.
Буковинские полицейские продолжают проводить ряд мероприятий, направленных на установление местонахождения девушки: опрашивают знакомых и лиц, которые могут обладать информацией, что может способствовать розыску, а также обследуют и проверяют все места возможного ее пребывания,
– добавили в полиции.
Сообщить о местонахождении девушки можно на спецлинию "102" или по номеру +38 095 692 30 80.
