Не вернулась домой с учебы: на Буковине ищут 13-летнюю девушку

В Черновицкой области продолжаются поиски 13-летней школьницы Юлии Волощук. Известно, что девушка не вернулась домой из учебного заведения 10 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черновицкой области.

Что известно о пропаже девушки?

Сразу после сообщения об исчезновении девушки полицейские начали поиски, которые продолжаются непрерывно. Украинцев также призвали помочь в поисках Юлии Волощук.

По словам правоохранителей, последний раз девочку видели на улице Краматорской в Черновцах. Сейчас на ее розыск ориентированы все наряды полиции.

Важно! Приметы Юлии: рост 160 сантиметров, худощавая, темно-коричневые волосы, стрижка каре. На момент исчезновения была одета в короткую коричневую куртку, черные брюки, белый шарф, коричневую обувь.

Буковинские полицейские продолжают проводить ряд мероприятий, направленных на установление местонахождения девушки: опрашивают знакомых и лиц, которые могут обладать информацией, что может способствовать розыску, а также обследуют и проверяют все места возможного ее пребывания,

– добавили в полиции.

Сообщить о местонахождении девушки можно на спецлинию "102" или по номеру +38 095 692 30 80.

