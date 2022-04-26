Без электроснабжения до сих пор остаются 43 тысяч домохозяйств. Энергетики обещают полностью возобновить поставки электроэнергии до 1 июня.

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Где возобновили электроснабжение

По состоянию на сегодняшний день электроснабжение частично восстановили в таких населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов:

  • Бучи;
  • Ирпени;
  • Гостомели;
  • Немешаево;
  • Мироцкого;
  • Смоленницы;
  • Березовцы (Макаровская община);
  • Дымери;
  • Гути Межигорской;
  • Луговиках;
  • Лубянцы;

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