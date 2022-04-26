Без електропостачання досі залишаються 43 тисячі домогосподарств. Енергетики обіцяють повністю відновити постачання електроенергії до 1 червня.

Зауважте Окупанти знеструмили нову Кремінську підстанцію: без світла залишилась вся Луганщина

Де відновили електропостачання

Станом на зараз електропостачання частково відновили у таких населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів:

  • Бучі;
  • Ірпені;
  • Гостомелі;
  • Немішаєвому;
  • Мироцькому;
  • Блиставиці;
  • Березівці (Макарівська громада);
  • Димері;
  • Гуті Межигірській;
  • Луговиках;
  • Луб'янці;

Цікаво – до Києва повертаються дипломати: дивіться відео