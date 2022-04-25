Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Ця підстанція напругою 500 кВ в мирний час заживлювала більшу частину міст і сіл області. Також раніше електроенергія надходила із Луганської ТЕС, що у місті Щастя, але трансформаторні блоки зруйновані ворогом, полагодити їх росіяни не в змозі,

– повідомив Гайдай.

Саме тому до сьогоднішнього дня, 25 квітня, саме нова підстанція в Кремінній залишалась єдиним джерелом постачання електроенергії в будинки мешканців області.

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Згодом очільник ОВА сказав, що необхідна для потреб населення міст та сіл Луганщини напруга буде подаватись іншою схемою через потужні електропідстанції, які залишилися в роботі на території області.

Наразі триває подача напруги на ці уцілілі підстанції. Невдовзі світло повернеться в домівки наших мешканців. Дістатися до пошкоджень лінії електропередачі, що заживлює Кремінську ПС 500 кВ, зараз неможливо через активні бойові дії,

– пояснив Гайдай.

Додамо, що ворожий снаряд влучив у газопровід у Лисичанську. На сьогодні без газопостачання залишаються 46 населених пунктів. У Рубіжному, Попасній та прилеглих селах є критичні пошкодження водопостачальної інфраструктури.

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