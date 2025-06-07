Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую ОВА.

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Что известно об ударе по Днепропетровщине 7 июня

Об ударе россиянами по Новопавловской общине Синельниковского района Сергей Лысак писал в половине седьмого вечера 7 июня. Тогда не было известно, что есть жертвы. Известие о погибшем привели позже – вероятно, это касается обстрела, о котором информировал Лысак.

Печальная весть из Межевской общины Синельниковского района. Там, из-за атаки россиян КАБами, погиб местный. Соболезнования родным и близким... Среди повреждений – 5 частных домов и детский сад,

– написали в ОВА.