Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА.
Наверное, сегодня Днепропетровщина пережила больше воздушных тревог в течение одного дня за последние три месяца. Сегодня есть сразу несколько "прилетов", – отметил Николай Лукашук.
Россияне трижды обстреляли Днепропетровщину. Враг атаковал Павлоград и в Синельниковском районе.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА.
Наверное, сегодня Днепропетровщина пережила больше воздушных тревог в течение одного дня за последние три месяца. Сегодня есть сразу несколько "прилетов", – отметил Николай Лукашук.