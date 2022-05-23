Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА.

Напевно, сьогодні Дніпропетровщина пережила найбільше повітряних тривог протягом одного дня за останні три місяці. Сьогодні маємо одразу декілька "прильотів", – зазначив Микола Лукашук.