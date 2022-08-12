Об этом сообщили источники 24 канала в разведке. В результате не досадного инцидента в рядах захватчиков есть потери.
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Так, по данным разведчиков, ранения получили 6 оккупантов, еще 4 – самоликвидировались. Проще говоря, они утонули в реке. Добавим, что враг свалился в реку на грузовике "Урал". Что именно стало причиной ДТП – неизвестно.
Шокирующие потери оккупантов в войне против Украины
С 24 февраля украинские военные уничтожили 43 200 врагов. Только за последние сутки войско оккупантов уменьшилось на 200 человек. Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Актуальные данные о потерях врага
- танков – 1849 (+3) единиц,
- боевых бронированных машин – 4108 (+8) единиц,
- артиллерийских систем – 975 (+1) единиц,
- РСЗО – 261 (+0) единица,
- средств ПВО – 136 (+2) единиц,
- самолетов – 233 (+1) единицы,
- вертолетов – 193 единицы,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 778 (+6) единиц,
- крылатых ракет – 185 единиц,
- кораблей и катеров – 15 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3021 (+3) единица,
- специальной техники – 90 единиц.
Источники в администрации Джо Байдена и военные эксперты говорят, что ежедневно россия в войне теряет до 500 своих военных. Такие колоссальные потери означают то, что владимиру путину не удастся достичь своей ключевой цели – захват Востока Украины до конца года.
Темп россии значительно снизился из-за недоукомплектованности личного состава, а также из-за поступления американских реактивных систем залпового огня. Это вооружение позволило украинцам вернуть некоторые территории и затормозить противника. Прогресс российского войска остановился на Донбассе.
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