Это перманентный процесс. Об этом в эфире 24 канала сказал народный депутат Сергей Рахманин.

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Военная техника и вооружение прибывает ежедневно с территории России в зону боевых действий Донетчины и Луганщины. Взамен каждый день какая-то часть выходит из строя.

В то же время российских военных в Донецкой и Луганской областях сейчас находится больше, чем они были по состоянию на начало полномасштабной войны (24 февраля – 24 канал),

– отметил Рахманин.

В настоящее время в этом регионе находится примерно по меньшей мере 90 тысяч российских военных, участвующих в войне. Точных цифр нет, поскольку это отчасти закрытая информация.

Ранее все они были рассеяны по разным направлениям, добавил нардеп.