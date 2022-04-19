Це перманентний процес. Про це в ефірі 24 каналу сказав народний депутат Сергій Рахманін.

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Військова техніка та озброєння прибуває щодня з території Росії в зону бойових дій на Донеччину та Луганщину. Натомість щодня якась частина виходить з ладу.

Натомість російських військових у Донецькій та Луганській областях зараз перебуває більше, ніж їх було станом на початок повномасштабної війни (24 лютого – 24 канал),

– зазначив Рахмін.

Наразі у цьому регіоні перебуває приблизно щонайменше 90 тисяч російських військових, які беруть участь у війні. Точних цифр немає, оскільки це почасти закрита інформація.

Раніше усі вони були розпорошені по різних напрямках, додав нардеп.