На баннеров также содержалась подпись "Мир имеет цену". Фото "Гринки" собрано из фотографий почти 200 украинских защитников.

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Баннер создан из фото павших на войне фанатов футбола

Всего для создания баннера использовали 182 фотографии павших украинских военных. Все они в гражданской жизни были членами фанатских движений украинских клубов. В частности, 21-летний Назарий Гринцевич болел за винницкую "Ниву".

Болельщики на Евро-2024 развернули баннер со фотографией Назария Гринцевича: смотрите видео

Цель акции - напомнить миру, что тысячи футбольных фанатов защищают Украину на фронте. Они могли бы болеть за сборную на трибунах, но вместо этого защищают страну и отдают за мир в Европе свою жизнь, – отметили организаторы перформанса.

Фанаты на Евро-2024 развернули баннер с изображением "Гренки": смотрите видео

Добавим, что Назарий "Гринка" Гринцевич – один из самых молодых защитников "Азовстали". Еще до совершеннолетия он прошел курс молодого бойца в "Азове", а по его окончании остался в составе подразделения.В 2022 году он вместе с собратьями через три месяца обстрелов завода сдался в плен. Тогда ему было всего 19 лет. 21 сентября его вернули домой вместе с еще более чем 200 украинцами.

Затем Назарий с товарищами основал подразделение "Контакт 12", в составе которого и погиб 7 мая 2024 года. Это произошло спустя всего два месяца после его 21-летия.

Болельщики развернули баннер со фотографией "Гренки"