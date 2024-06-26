На банерів також містився підпис "Мир має ціну". Фото "Грєнки" зібране із світлин майже 200 українських захисників.

Дивіться також "Червона Рута", Азов і Шевченко: як фанати у Німеччині патріотично підтримують збірну України

Банер створений із фото полеглих на війні фанатів футболу

Загалом для створення банера використали 182 світлини полеглих українських військових. Усі вони у цивільному житті були членами фанатських рухів українських клубів. Зокрема, 21-річний Назарій Гринцевич вболівав за вінницьку "Ниву".

Вболівальники на Євро-2024 розгорнули банер зі світлиною Назарія Гринцевича: дивіться відео

Мета акції — нагадати світу, що тисячі футбольних фанатів боронять Україну на фронті. Вони могли б уболівати за збірну на трибунах, але натомість захищають країну і віддають за мир у Європі своє життя,

– зазначили організатори перформансу.

Фанати на Євро-2024 розгорнули банер із зображенням "Грєнки": дивіться відео