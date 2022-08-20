Около 10.46 воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области. А спустя считанные минуты "покраснело" несколько областей, расположенных вокруг нее. По состоянию на 12:17 практически везде были отбои.

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Где объявили о воздушной тревоге

Днепропетровская

Полтавская

Кировоградская

Черкасская

Черниговская

Киевская

Винницкая

Житомирская области

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Так сейчас выглядит карта воздушных тревог / Скриншот карты



Уже в 11.29 сирены прозвучали и в других областях Украины. "Покраснели" также Черновицкая, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Волынская области.

Напомним, что с 4 апреля воздушная тревога раздается в Луганской области. Так что она на карте остается красной вот уже почти 140 дней.

Напоминаем, что при воздушной тревоге необходимо перейти в укрытие. Оставаться там следует, пока не будет сигнала об отбое. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.

Что касается прилетов, а также работы систем ПВО, то фиксировать их не стоит. Если вы соблазнились снять увиденное на фото или видео, не публикуйте эти материалы в сети. Помните, что их может использовать враг для последующей атаки. Так что не будьте сообщником оккупанта, который ежедневно уносит жизни украинцев.

Утром взрывы слышали в Днепре

Беспокойным было утро для жителей Днепра. Местные корреспонденты сообщили, что в 09:36 в городе раздавались взрывы. Заметим, что сирены включились в 09:26. Вскоре в воздушном командовании "Восход" поступила информация об эффективной работе систем ПВО.

Спустя считанные минуты деталями поделился глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он отметил, что в небе над областью сработало ПВО. Более того, она смогла приземлить все 4 ракеты, которые враг выпустил по области. Это были "Калибры".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также прокомментировал ситуацию. Он отметил, что воздушным силам необходимо было всего четыре ракеты комплекса С-300, чтобы сбить вражеские снаряды. А это значит, что наши военные были максимально эффективны.

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