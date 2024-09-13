На фронте погиб уроженец Черкасс – Ярослав Стрелец. За свою карьеру 21-летний спортсмен дважды побеждал на чемпионатах мира и становился многократным чемпионом Украины по панкратиону.

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Ярослав Стрелец на фронте

В возрасте 19 лет Ярослав добровольно присоединился в армию и отправился на фронт защищать свою Родину. О гибели спорстмена сообщил Спортивный комитет Украины.

К своему делу – что на тренировках и соревнованиях, что на фронте - он всегда относился с чрезвычайной ответственностью, пытаясь быть лучшим и первым во всем. Он ставил перед собой самую высокую планку: стать абсолютным чемпионом мира. Но когда русские орды вторглись в родную страну, эту мечту пришлось отложить. И, как оказалось, - навсегда,

– говорится в заметке.

Ярослав Стрелец в одном из интервью подчеркнул, что все его бои были тяжелыми, но наиболее тяжелый бой еще впереди. К сожалению, для 21-летнего спортсмена и военного этот бой был последним.

Тренер спорстмена, Александр Назаренко, отреагировал на гибель своего подопечного. Наставник выложил душещипательный пост в соцсети.

Горькая правда. Насколько горькая, что слезы текут просто, просто льются и даже когда рядом люди. Уже же тебе навечно 21. Чемпион. Малый с большим сердцем. Не верю,

– написал Алексей Назаренко.

Чемпионом мира по панкратиону Ярослав стал в 2021 году. Тогда украинец смог получить две золотые медали.