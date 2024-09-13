На фронті загинув уродженць Черкас – Ярослав Стрілець. За свою кар'єру 21-річний спортсмен двічі тріумфував на чемпіонатах світу та ставав багаторазовим чемпіоном України із панкратіону.

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Ярослав Стрілець на фронті

У віці 19 років Ярослав добровільно приєднався у військо та вирушив на фронт захищати свою Батьківщину. Про загибель спорстмена повідомив Спортивний комітет України.

До своєї справи – що на тренуваннях та змаганнях, що на фронті - він завжди ставився з надзвичайною відповідальністю, намагаючись бути найкращим і найпершим в усьому. Він ставив перед собою найвищу планку: стати абсолютним чемпіоном світу. Та коли російські орди вдерлися до рідної країни, цю мрію довелося відкласти. І, як виявилося, - назавжди,

– йдеться у дописі.

Ярослав Стрілець в одному з інтерв'ю підкреслив, що всі його бої були важкими, але найбільш тяжкий бій ще попереду. На жаль, для 21-річного спортсмена та військового цей бій був останнім.

Тренер спорстмена, Олександр Назаренко, відреагував на загибель свого підопічного. Наставник виклав жалісливий пост у соцмережі.

Гірка правда. Наскільки гірка, що сльози течуть просто, просто лʼються і навіть коли поруч люди. Вже ж тобі навічно 21. Чемпіон. Малий з великим серцем. Не вірю,

– написав Олексій Назаренко.

Чемпіоном світу з панкратіону Ярослав став у 2021 році. Тоді українець зміг здобути дві золоті медалі.