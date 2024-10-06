Об этом сообщила София Семчишин, дочь Ирины Фарион. О смерти мужа и защитника Украины стало известно в воскресенье, 6 октября.

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Погиб защитник Украины Василий Особа

Дочь Ирины Фарион София Семчишин сообщила о страшной вести – на фронте погиб ее муж Василий Особа. Он защищал наше государство на Северском направлении.

Василий Особа был бойцом "Легиона Свободы" и защищал Украину в 4-м батальоне "Сила Свободы" бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж". Имел звание старшего солдата и был минометчиком. Герой погиб в бою с оккупантами.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким. Светлая и вечная память Герою!

София Семчишин опубликовала несколько фото вместе с мужем и детьми, чем растрогала сеть. Особенно щемящее фото, на котором защитник Украины на коленях стоит перед могилой языковеда Ирины Фарион.



Василий Особа, зять Ирины Фарион, перед ее могилой / Фото Софии Семчишин

Трагедия всколыхнула семью всего через несколько месяцев после смерти языковеда Ирины Фарион. Ее убили возле собственного дома во Львове 19 июля 2024 года.

Смерть Ирины Фарион: главное