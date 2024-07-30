Они запланированы с 23:00 30 июля. Гостаможслужба будет работать над обновлением серверного программного обеспечения Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов.

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Один из пунктов пропуска не будет работать вообще

Сообщается, что задержки на границе из-за технических работ могут длиться ориентировочно 6 часов.

Во время их проведения возможны перебои функционирования программного обеспечения, которое используется должностными лицами таможен в пунктах пропуска, с общим сохранением его работоспособности. То есть возможным будет осуществление пропуска через государственную границу лиц, товаров и транспортных средств с вероятными задержками,

– сообщили в Гостаможслужбе.

Также там отметили, что во время проведения техработ осуществления пропуска на пункте "Ужгород-автомобильный" Закарпатской таможни будет невозможным.

"Просим учесть указанную информацию при планировании пересечения границы", – добавили в службе.