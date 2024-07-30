Вони заплановані з 23:00 30 липня. Держмитслужба буде працювати над оновленням серверного програмного забезпечення Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів.

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Один із пунктів пропуску не працюватиме взагалі

Повідомляється, що затримки на кордоні через технічні роботи можуть тривати орієнтовно 6 годин.

Під час їх проведення можливі перебої функціонування програмного забезпечення, яке використовується посадовими особами митниць у пунктах пропуску, із загальним збереженням його працездатності. Тобто можливим буде здійснення пропуску через державний кордон осіб, товарів та транспортних засобів з імовірними затримками,

– повідомили у Держмитслужбі.

Також там наголосили, що під час проведення техробіт здійснення пропуску на пункті "Ужгород-автомобільний" Закарпатської митниці буде неможливим.

"Просимо врахувати зазначену інформацію при плануванні перетину кордону", – додали у службі.