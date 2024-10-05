Детям обязательно нужно знать об опасности, которая может их подстерегать. Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, эта информация важна не только для людей из прифронтовых населенных пунктов.

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Каждый ребенок имеет свою историю

Даже если территория удалена от фронта, это не означает, что она не может быть заминированной. Ведь враг использует и дистанционное минирование. К тому же каждый обстрел связан с взрывчатыми предметами.

Именно поэтому специалисты занимаются просветительской деятельностью, проводят обучение по минной безопасности. На таких встречах многие дети имеют свои истории, ведь они приехали с деоккупированных территорий, немало их домов полностью уничтожили россияне.

Эти дети собственными глазами видели ракеты, мины, снаряды, растяжки. Когда слышишь их рассказы – становится очень тяжело. Поэтому важно рассказывать о минной безопасности и это советуют делать не только учителям, но и родителям,

– отметила Анна Черненко.

Специалисты прилагают большие усилия, чтобы проводить такие уроки в школах от младших классов и даже для детей в детских садах. Понятно, что обучение в Харьковской области происходят дистанционно, но даже там учителя стараются каждый раз напоминать о минной безопасности.

Фактически мы живем в зоне боевых действий. В нашем регионе сложные обстоятельства, поэтому дети должны владеть и правилами безопасности, и соответствующим учебным материалом. Эту тему мы постоянно интегрируем в различные предметы, потому что в этом есть потребность,

– рассказала преподавательница Анна Гаргун.

Даже после окончания войны, люди должны знать о том, как жить на деоккупированных территориях, которые потенциально заминированы. Поэтому уже сейчас родителей и их детей призывают углублять знания и ни в коем случае не нарушать правила минной безопасности.