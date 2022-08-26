В Боровском поселковом совете Харьковской области говорят, что на территории общины не ведутся активные боевые действия – звуки взрывов и работы артиллерии доносятся из Донбасса. Однако неспокойно среди коллаборантов.

Интересно Погиб коллаборант колесников, авто с которым взорвали в Бердянске, – росСМИ

Судьба коллаборанта неизвестна

Сейчас гауляйтером Боровской общины на Харьковщине является сергей агарков, которому помогают в "управлении" оккупанты и местные предатели, однако они постоянно меняются – одних просто отстраняют, другие же – исчезают. Последнее случилось и с познянским игорем из села Подлиман.

Оккупанты ворвались в дом заместителя гауляйтера агаркова и с мешком на голове вывезли его в неизвестном направлении. Сейчас оккупанты раскладывают имущество предателя.

Теперь с его двора оккупанты вывозят технику и выносят ценные вещи. На самом деле это довольно распространенная практика, такая судьба постигла уже многих коллаборантов на оккупированных территориях Украины, ведь предателей не любят нигде. Обычно они взрываются в собственных авто, бесследно исчезают или, в лучшем случае, попадают за решетку,

– сообщили в Боровском поселковом совете.

Как живет Боровская община в оккупации

На территории Боровской общины оккупанты пытаются имитировать бурную деятельность и делают вид, что готовятся к отопительному сезону. Например, захватчики анонсировали проведение гидравлических испытаний теплосетей, которые обычно начинают выполнять весной, чтобы успеть провести до наступления холодов. Каким образом оккупанты планируют выполнить такой объем за месяц – неизвестно.

Кроме того, оккупанты не выплачивают зарплаты коммунальщикам и планируют работать за продуктовые пайки. Однако это не слишком мотивирует к работе.

В то же время украинские пенсии и зарплаты украинцы получить не могут – россияне разрушили банковскую систему на оккупированных территориях и заблокировали работу Укрпочты, но ничего не предложив взамен. Мобильной связи и интернета нет. Для того чтобы как-то выжить, местные жители занимаются обменной торговлей – обмениваются с другими теми или иными продуктами.

Несмотря на тяжелую жизнь в оккупации и угрозы собственной безопасности, наши люди на Боровщине верят в победу и, несмотря на все, праздновали День Независимости Украины. А в некоторых населенных пунктах общины ночью даже раздавались лозунги "Слава Украине! Героям слава!" и гимн Украины,

– отметили в поселковом совете.

Интересно – российский блоггер "спалил" местоположение оккупантов: смотрите видео