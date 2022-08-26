У Борівській селищній раді Харківської області кажуть, що на території громади не ведуться активні бойові дії – звуки вибухів та роботи артилерії доносяться з Донеччини. Однак неспокійно серед колаборантів.

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Доля колаборанта невідома

Зараз гауляйтером Борівської громади на Харківщині є сергій агарков, якому допомагають в "управлінні" окупанти та місцеві зрадники, однак вони постійно змінюються – одних просто відсторонюють, інші ж – зникають. Останнє трапилося й з ігорем познянським з села Підлиман.

Окупанти вдерлися у будинок заступника гауляйтера агаркова та з мішком на голові вивезли його у невідомому напрямку. Зараз окупанти розкладають майно зрадника.

Тепер з його подвір’я окупанти вивозять техніку та виносять цінні речі. Насправді це доволі поширена практика, така доля спіткала вже як багатьох колаборантів на окупованих територіях України, адже зрадників не люблять ніде. Зазвичай вони вибухають у власних авто, безслідно зникають або, у кращому випадку, потрапляють за грати,

– повідомили у Борівській селищній раді.

Як живе Борівська громада в окупації

На території Борівської громади окупанти намагаються імітувати бурхливу діяльність і вдають, що готуються до опалювального сезону. Наприклад загарбники анонсували проведення гідравлічних випробувань тепломереж, які зазвичай починають виконувати навесні, аби встигнути провести до настання холодів. Яким чином окупанти планують виконати такий об'єм за місяць – невідомо.

Крім того, окупанти не виплачують зарплатні комунальникам та планують працювати за продуктові пайки. Однак це не дуже мотивує на роботу.

Водночас українські пенсії та зарплати українці отримати не можуть – росіяни зруйнували банківську систему на окупованих територіях та заблокували роботу Укрпошти, натомість нічого не запропонувавши взамін. Мобільного зв'язку та інтернету немає. Для того, аби якось вижити, місцеві мешканці займаються обмінною торгівлею – обмінюються з іншими тими чи іншими продуктами.

Попри важке життя в окупації і загрози власній безпеці, наші люди на Борівщині вірять у перемогу і попри все святкували День Незалежності України. А в деяких населених пунктах громади вночі навіть лунали гасла "Слава Україні! Героям слава!" і гімн України,

– наголосили в селищній раді.

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