Каждый день 25 бригад занимаются ремонтом дорог и уборкой обочин. Кроме того, на ежедневной основе жителям области доставляют гуманитарную помощь. Также на трассах производят работы по ликвидации ям с горячим асфальтобетоном.
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Заместитель руководителя Офиса Президента о Харьковской области
Кирилл Тимошенко добавил, что уже удалось очистить более 100 километров дорог государственного значения. В целом в области активно занимаются восстановление инфраструктуры:
- жители 637 квартир в Харькове снова могут использовать газ;
- тогда как в селе Благодатное удалось возобновить газоснабжение для 172 потребителей;
- в населенном пункте Великая Рогань 60 потребителей снова имеют доступ к электрической энергии;
- а в Чугуеве коммунальщики отремонтировали сеть водоснабжения на улице Гвардейской;
- В городе Дергачи ежедневно растет количество домов, в которых есть свет: речь идет о 3 000 потребителях.
Фото по восстановлению инфраструктуры Харьковщины:
Сотрудники коммунальных служб также проводят обследование и ремонт жилищного фонда Харькова. Во всех районах города восстанавливают окна, кровли и поврежденные внутридомовые сети горячего водоснабжения.
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