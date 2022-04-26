Каждый день 25 бригад занимаются ремонтом дорог и уборкой обочин. Кроме того, на ежедневной основе жителям области доставляют гуманитарную помощь. Также на трассах производят работы по ликвидации ям с горячим асфальтобетоном.

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Заместитель руководителя Офиса Президента о Харьковской области

Кирилл Тимошенко добавил, что уже удалось очистить более 100 километров дорог государственного значения. В целом в области активно занимаются восстановление инфраструктуры:

жители 637 квартир в Харькове снова могут использовать газ;

снова могут использовать газ; тогда как в селе Благодатное удалось возобновить газоснабжение для 172 потребителей ;

; в населенном пункте Великая Рогань 60 потребителей снова имеют доступ к электрической энергии;

снова имеют доступ к электрической энергии; а в Чугуеве коммунальщики отремонтировали сеть водоснабжения на улице Гвардейской;

В городе Дергачи ежедневно растет количество домов, в которых есть свет: речь идет о 3 000 потребителях.

Фото по восстановлению инфраструктуры Харьковщины:

Сотрудники коммунальных служб также проводят обследование и ремонт жилищного фонда Харькова. Во всех районах города восстанавливают окна, кровли и поврежденные внутридомовые сети горячего водоснабжения.

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