Кожного дня 25 бригад займаються ремонтом автошляхів та прибиранням узбіч. Крім того, на щоденній основі жителям області доставляють гуманітарну допомогу. Також на трасах проводять роботи з ліквідації ям з гарячим асфальтобетоном.

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Заступник керівника Офісу Президента про Харківщину

Кирило Тимошенко додав, що вже вдалося очистити понад 100 кілометрів доріг державного значення. Загалом в області активно займаються відновлення інфраструктури:

мешканці 637 квартир у Харкові знову мають можливість використовувати газ;

знову мають можливість використовувати газ; тоді як у селі Благодатне вдалося відновити газопостачання для 172 споживачів ;

; у населеному пункті Велика Рогань 60 споживачів знову мають доступ до електричної енергії;

знову мають доступ до електричної енергії; а у Чугуєві комунальники відремонтували мережу водопостачання на вулиці Гвардійській;

У місті Дергачі кожного дня зростає кількість домівок, в яких є світло: йдеться про 3 000 споживачів.

Фото з відновлення інфраструктури Харківщини:

Співробітники комунальних служб також проводять обстеження та ремонт житлового фонду Харкова. Зокрема, у всіх районах міста відновлюють вікна, покрівлі та пошкоджені внутрішньобудинкові мережі гарячого водопостачання.

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