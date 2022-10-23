В некоторых регионах работали силы противовоздушной обороны. Тревоги объявляли на Юге, Востоке, Центре и в части других регионов.

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Где прозвучали сирены

Приблизительно в 1 ночи первыми сирены раздались на Юге, Востоке и в Центре. Впоследствии тревоги распространились аж к Западу.

Отбой начал раздаваться примерно в 2 ночи. Последними в 2:40 присоединились Кировоградская и Полтавская области. Правда, опасность осталась в Никопольском районе Днепропетровской области и Вознесенском Николаевской.

Воздушную тревогу объявляли в:

Киеве и Киевской области;

Житомирской области;

Винницкой области;

Черкасской области;

Хмельницкой области;

Днепропетровской области;

Полтавской области;

Запорожской области;

Херсонской области;

Николаевской области;

Кировоградской области;

Донецкой области;

Харьковской области.

Кроме того, в Никопольском районе Днепропетровщины объявили об угрозе артиллерийского обстрела, а на Луганщине – непрерывная воздушная тревога с 4 апреля.

Иранские дроны обезвреживала ПВО

По данным мониторинговых групп, оккупанты запустили 35 иранских дронов. С начала тревог появились сообщения о работе ПВО в:

Николаевской области;

Синельниковском районе Днепропетровской области;

Полтавской области.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что в городе был слышен звук взрыва. Мэр призвал граждан находиться в укрытиях. Вероятно, сработала ПВО.

Также звуки взрывов раздались в Запорожской области. Вероятно, оккупанты атаковали ракетами. В сети сообщают по меньшей мере о 2 взрывах.

В Николаевской области также сообщили о ракетных обстрелах. После взрывов в Николаеве и области начались перебои со светом. Вероятно, оккупанты атакуют объект критической инфраструктуры.

Что нужно помнить во время тревог

Если во время воздушной тревоги вы услышали звуки взрывов, прежде всего следует помнить, что это может быть результат работы сил ПВО. Однако важно ни в коем случае не публиковать фото и видео, на которых видна работа противовоздушной обороны. Враг мониторит наше инфопространство и может воспользоваться этим.

Если все же был прилет – важно во время тревоги не публиковать кадры с последствиями атаки и не сообщать в сети адрес или название места удара, ведь этим также могут воспользоваться оккупанты.

Ну и не менее важно – если вы слышите звуки, напоминающие работу бензопилы или мотора мотоцикла, то вероятнее всего это тот самый иранский "мопед".

Важно! Россия – террористическая страна, которая наносит удары по жилым домам, школам, садам, больницам, энергетическим объектам и т.д. Предугадать, куда враг будет атаковать в следующий раз – невозможно. Также невозможно предсказать, куда могут упасть обломки враждебных целей после успешной работы ПВО. Поэтому соблюдайте правила безопасности и реагируйте на все сигналы воздушной тревоги.

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