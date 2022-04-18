В то же время главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что остается опасность высадки морских и воздушных десантов. Поэтому продолжаются меры по укреплению противодесантной обороны. В частности, за счет материально-технической помощи, оказываемой странами-партнерами.

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Силы обороны устойчиво обеспечивают защиту Николаева от возможных попыток противника возобновить наступление и уничтожают врага в пригороде Херсона. Мы не даем врагу возможности продвинуться в направлении Запорожья,

– подчеркнул Залужный.

Он также отметил, что идет героическая оборона города-героя Мариуполя. Командование ВСУ принимает все возможные меры, чтобы оказать поддержку защитникам города.

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