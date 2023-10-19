Ближе к 17:00 на Юге Украины и еще в нескольких областях раздалась воздушная тревога. Жителей призвали переходить к укрытиям и не покидать их, ведь была угроза применения баллистического вооружения. Вскоре стало известно, что враг запустил ракеты, впоследствии на Николаевщине слышали взрывы.

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Что известно об атаке

Воздушная тревога в Николаевской, Одесской, Кировоградской областях была озвучена в 16:52. А уже в 17:08 СМИ начали писать о том, что в Николаевской области слышали звуки взрывов. И уже в считанные минуты были отбои воздушной тревоги, ведь угрозы следующей атаки уже не было.

Заметим, что за несколько минут до взрывов мониторинговые каналы предупреждали, что предварительно россияне запустили "Искандер-М" из Джанкоя. Была информация, что ракета летит на Николаевскую / Винницкую области, а также Кировоградскую. В конце концов взрывы слышали только на Николаевщине.

И пока мы писали эту новость, враг продолжил терроризировать население Украины. В 17:19 мониторинговые каналы написали, что фиксируют пуски "Искандер-М" на Николаевщину. Также есть информация, что ракета может лететь в Днепропетровщину. Жителей Кривого Рога призывают перейти к укрытиям.

По состоянию на 17.20 воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Николаевской и Херсонской, а впоследствии и Одесской и Кировоградской областях.​

Ракетная угроза с южного направления сохраняется. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!

– призывали в Воздушных силах.

Собственно, в 17:24 СМИ начали писать, что в Кривом Роге раздались взрывы. Также мониторинговые каналы призвали не покидать укрытия жителей Кировоградской области.

В телеграм-каналах начали распространять возможное место, откуда враг мог запустить по Николаевщине "Искандер-М".



​Отсюда россияне могли по Николаевщине бить "Искандером-М" / Фото "Крымский ветер"

В 17:32 мониторинговые каналы отметили, что фиксируют пуск еще одной баллистики в направлении Снегиревского района Николаевской области. А уже через две минуты поступило сообщение, что на Николаевщине снова раздались взрывы.

Александр Вилкул вскоре прокомментировал взрывы в Кривом Роге. По его словам, "все ОК". Он добавил, что была эффективна работа ПВО за городом.