Некоторые южные регионы Украины находятся под временной оккупацией россиян. Они спешат с воплощением своих планов, ведь храбрые воины ВСУ ежедневно наносят врагу потери и освобождают от рашистов наши города и села.

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Подготовка к "референдуму"

Как сообщили в ОК "Юг", россияне закрывают территории, где готовится так называемый "референдум" для въезда и выезда, ограничивая права и свободы наших граждан. Враг надеется полностью изолировать территорию и подавить любые протесты.

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