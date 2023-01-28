Со снаряжением и вооружением у новоприбывших – проблемы. Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

Кстати говоря Используют небольшие группы с техникой – Гуменюк о тактике врага на Запорожском направлении

Подтягивают преимущественно мобилизационный ресурс. Неодетый, недоснаряженный и недооруженный,

– рассказала Гуменюк.

Такую схему, продолжила Гуменюк, захватчики использовали при оккупации Правобережья. Методы применяются и в дальнейшем.

оккупанты не могут подтянуть больше сил

Спикер объяснила, что огневой контроль украинских сил на соответствующих маршрутах не позволяет оккупантам полноценно подтягивать мощные резервы и подразделения. Поэтому они пытаются проталкивать небольшие группы мобилизованных. Враг надеется иметь хотя бы определенную оборону из человеческого щита.

Ранее Гуменюк отмечала, что в Запорожском направлении враг использует специальную тактику. Оккупанты формируют небольшие группы из 10 – 15 человек, их усиливают бронированной техникой и танками. Таким образом оккупанты пытаются прощупывать прочность обороны ВСУ.

Обратите внимание! Секретарь СНБО Алексей Данилов предупреждал, что кроме подготовки к повторному полномасштабному вторжению на Донбассе, россияне проверяют обороноспособность украинских войск на Запорожье. Чиновник также отмечал, что там есть некоторое накопление войск вражеских сил.