Со снаряжением и вооружением у новоприбывших – проблемы. Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.
Кстати говоря Используют небольшие группы с техникой – Гуменюк о тактике врага на Запорожском направлении
Подтягивают преимущественно мобилизационный ресурс. Неодетый, недоснаряженный и недооруженный,
– рассказала Гуменюк.
Такую схему, продолжила Гуменюк, захватчики использовали при оккупации Правобережья. Методы применяются и в дальнейшем.
оккупанты не могут подтянуть больше сил
Спикер объяснила, что огневой контроль украинских сил на соответствующих маршрутах не позволяет оккупантам полноценно подтягивать мощные резервы и подразделения. Поэтому они пытаются проталкивать небольшие группы мобилизованных. Враг надеется иметь хотя бы определенную оборону из человеческого щита.
Ранее Гуменюк отмечала, что в Запорожском направлении враг использует специальную тактику. Оккупанты формируют небольшие группы из 10 – 15 человек, их усиливают бронированной техникой и танками. Таким образом оккупанты пытаются прощупывать прочность обороны ВСУ.