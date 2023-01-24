Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По ее словам, похожую тактику враг уже использовал на Херсонском направлении.
Важно Гуменюк назвала причины, почему Россия сейчас не использует дроны в атаках
Что происходит на Запорожском направлении
Как рассказала Гуменюк, на Запорожском направлении враг использует специальную тактику – когда формируют небольшие группы 10 – 15 человек, и усиливают их бронированной техникой и танками. Таким образом оккупанты пытаются прощупывать прочность обороны ВСУ.
Враг пытается рассредоточить силы и средства, атакуя по разным направлениям, а также максимально разбить на маленькие группы прочную оборону ВСУ,
– отметила Гуменюк.
По ее словам, все эти попытки были отбиты, и наши Силы обороны продолжают удерживать свои рубежи.
"То, что линия фронта зафиксирована и имеет определенные колебания – это нормальное течение боевых событий. Вражеские силы пытаются подтягивать резервы и это говорит о том, что их потери все же достаточно велики", – добавила представительница ОК "Юг".
Боевые действия на Запорожском направлении: последние новости
- Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что оккупанты пытались атаковать украинские позиции в районе городов Орехов и Гуляйполе. Как пояснил военный эксперт, россияне на этом участке производят разведку боем.
- Свитан считает, что россиянам не удастся осуществить широкомасштабное наступление на Запорожском направлении, поскольку общее количество оккупационных войск там недостаточно.
- Генерал-лейтенант ВСУ в отставке и военный эксперт Игорь Романенко сообщил, что российские захватчики на Запорожском направлении кое-где осуществляют разведку боем. На самом же деле оккупанты могут лишь показывать, что сосредотачивают силы для осуществления наступательных действий.