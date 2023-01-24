Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал. По ее словам, похожую тактику враг уже использовал на Херсонском направлении.

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Что происходит на Запорожском направлении

Как рассказала Гуменюк, на Запорожском направлении враг использует специальную тактику – когда формируют небольшие группы 10 – 15 человек, и усиливают их бронированной техникой и танками. Таким образом оккупанты пытаются прощупывать прочность обороны ВСУ.

Враг пытается рассредоточить силы и средства, атакуя по разным направлениям, а также максимально разбить на маленькие группы прочную оборону ВСУ,

– отметила Гуменюк.

По ее словам, все эти попытки были отбиты, и наши Силы обороны продолжают удерживать свои рубежи.

"То, что линия фронта зафиксирована и имеет определенные колебания – это нормальное течение боевых событий. Вражеские силы пытаются подтягивать резервы и это говорит о том, что их потери все же достаточно велики", – добавила представительница ОК "Юг".

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