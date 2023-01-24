Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал. За її словами, схожу тактику ворог вже використовував на Херсонському напрямку.
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Що відбувається на Запорізькому напрямку
Як розповіла Гуменюк, на Запорізькому напрямку ворог використовує спеціальну тактику – коли формують невеликі групи 10 – 15 осіб, та підсилюють їх броньованою технікою та танками. У такий спосіб окупанти намагаються промацувати міцність оборони ЗСУ.
Ворог намагається розсередити сили та засоби, атакуючи з різних напрямків, а також максимально розбити на маленькі групи міцну оборону ЗСУ,
– зазначила Гуменюк.
За її словами, наразі усі ці спроби були відбиті, і наші Сили оборони продовжують утримувати свої рубежі.
"Те, що лінія фронту зафіксована та має певні коливання – це нормальний перебіг бойових подій. Ворожі сили намагаються підтягувати резерви і це говорить про те, що їхні втрати все ж таки досить великі", – додала речниця ОК "Південь".
Бойові дії на Запорізькому напрямку: останні новини
- Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан розповів, що окупанти намагалися атакувати українські позиції у районі міст Оріхів та Гуляйполе. Як пояснив військовий експерт, росіяни на цій ділянці проводять розвідку боєм.
- Світан вважає, що росіянам не вдасться здійснити широкомасштабний наступ на Запорізькому напрямку, оскільки загальна кількість окупаційних військ там є недостатньою.
- Генерал-лейтенант ЗСУ у відставці та військовий експерт Ігор Романенко повідомив, що російські загарбники на Запорізькому напрямку подекуди здійснюють розвідку боєм. Насправді ж окупанти можуть лише показувати, що зосереджують сили для здійснення наступальних дій.