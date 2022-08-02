О возможных планах оккупантов на фронте сказал Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований. Свое мнение он выразил в эфире 24 канала.

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По его словам, вероятно, россияне будут сосредотачиваться на том, чтобы сохранить то, что они пока удерживают во временной оккупации. И пока откажутся от наступательных действий и плана получить новые "достижения".

Александр Мусиенко руководитель Центра военно-правовых исследований Более того, я думаю, это означает, что Изюмское направление несколько истощится, поэтому они не смогут сейчас вести наступательные действияна Славянск.

Однако угроза ракетных обстрелов Славянска и Краматорска остается.

Где оккупанты сосредоточятся на Востоке

Военный эксперт считает, что, скорее всего, россияне на Востоке сосредоточятся на направлении Бахмута и Северска. Все для того, чтобы продвигаться вперед. Если им это удастся.

Также Мусиенко считает, что все выглядит так, будто на Славянске наступление остановилось и продлить его у захватчиков сейчас нет возможности.

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