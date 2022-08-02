Про можливі плани окупантів на фронті сказав Олександр Мусієнко – керівник Центру військово-правових досліджень. Свою думку він висловив в ефірі 24 каналу.
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За його словами, ймовірно, росіяни будуть зосереджуватись на тому, щоб зберегти те, що вони поки утримують в тимчасовій окупації.
Натомість поки відмовляться від наступальних дій та плану досягти нових "здобутків".
Понад те, я думаю, що це означає, що Ізюмський напрямок дещо виснажиться, тому що вони не зможуть вести наступальні дії зараз на Слов'янськ.
Однак загроза ракетних обстрілів Слов'янська та Краматорська залишається.
Де окупанти зосередяться на Сході
Військовий експерт вважає, що, швидше за все, росіяни на Сході зосередяться на напрямку Бахмута та Сіверська. Усе для того, щоб дещо просуватися вперед, якщо їм це вдасться.
Також Мусієнко вважає, що виглядає так, що на Слов'янську наступ зупинився і продовжити його у загарбників зараз немає змоги.
На якому напрямку окупанти зосередяться найближчим часом: дивіться відео
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- На Слов'янському напрямку зафіксували обстріли неподалік Курульки, Грушувахи, Чепіля, Карнаухівки, Долини та Барвінкового та авіаційний удар біля Дібрівного.
- На Донецькому напрямку зусилля противника зосереджені на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
- На Краматорському напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії райони Серебрянки, Сіверська, Званівки та Донецького. Завдав авіаударів біля Серебрянки. Вів штурмові дії неподалік Івано-Дар'ївки, успіху не мав, відійшов.
- На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури та завдав авіаударів біля Соледара, Яковлівки, Семигір'я, Покровського та Білогорівки.
- На Авдіївському напрямку також фіксувалися обстріли, ворог вів штурмові дії в районі Авдіївки, успіху не мав, відійшов. Зараз тривають бої поблизу Пісків.