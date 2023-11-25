По данным мониторинговых телеграмм-каналов, по состоянию на 3:37 ракета прекратила свое существование. Детали пока не раскрывают. Либо это была блестящая работа ПВО, либо оккупанты запустили фальш-цель. Официальной информации об этом пока нет.

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В то же время угроза баллистики продолжается. Людей просят немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться в местах безопасности нужно, пока не сообщат об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

Также следует не забывать, что нельзя фотографировать или снимать на видео работу защитников украинского неба.

В Киевской области работала ПВО

В ночь на 25 ноября российские оккупанты запустили "Шахеды" по территории Украины. В пригороде Киева работала ПВО. Пока неизвестно, сколько вражеских дронов сбили защитники украинского неба.

Воздушная тревога – объявленная в следующих областях:

Киевская;

Черкасская;

Кировоградская;

Николаевская;

Херсонская;

Черниговская;

Полтавская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Сумская;

Харьковская;

Луганская.

Не пренебрегайте предупреждениями об угрозе.