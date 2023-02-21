Так, в результате ухудшения погоды в Киевской области начались аварийные отключения света – без электроэнергии более 7 тысяч потребителей.

Кстати говоря Видим способность энергосистемы покрыть потребление, – в Укрэнерго поделились хорошими новостями

Какая ситуация в Киевской области

Больше обесточений есть в Обуховском и Бучанском районах. Синоптики предупредили, что в Киевской области прогнозируется дождь, а ночью мокрый снег с порывами ветра.

Поэтому кроме отключений могут падать деревья, что может привести к обрыву проводов. Кстати, после непогоды на небе в Киеве появилась радуга.

Отключение в Одесской области

В Одесской области также возможны аварийные отключения, сообщили в ДТЭК. Без света осталось 24 населенных пункта области, а это примерно 17 тысяч семей. Больше всего пострадали Измаильский, Подольский и Центральный регионы.



Однако 44 аварийных бригады ДТЭК уже работают над ликвидацией последствий ухудшения погоды.

Непогода в других областях