Так, внаслідок погіршення погоди у Київській області почались аварійні відключення світла – без електроенергії понад 7 тисяч споживачів.
До речі Бачимо спроможність енергосистеми покрити споживання, – в Укренерго поділилися гарними новинами
Яка ситуація на Київщині
Найбільше знеструмлень є в Обухівському та Бучанському районах. Синоптики попередили, що на Київщині прогнозується дощ, а вночі мокрий сніг з поривами вітру.
Тому, крім відключень, можуть падати дерева, що може призвести до обриву проводів. До речі, після негоди на небі у Києві з'явилась веселка.
Відключення на Одещині
В Одеській області також можливі аварійні відключення, повідомили у ДТЕК. Без світла залишилось 24 населених пункти області, а це приблизно 17 тисяч родин. Найбільше постраждали Ізмаїльський, Подільський та Центральний регіони.
Однак 44 аварійні бригади ДТЕК вже працюють над ліквідацією наслідків погіршення погоди.
Негода в інших областях
- У Черкасах сильний вітер повалив дерева на 2 автомобілі, що рухалися вулицею Максима Залізняка. Рятувальники прибули на місце виклику та прибрали дерево з дороги. Одна людина травмувалась.
- У селі Сигнаївка Звенигородського району Черкащини надзвичайники прибрали дерево, що впало на проїжджу частину дороги.
- На Київщині на дорозі Тетіїв – П'ятигори сильний вітер також повалив дерево на дорогу, внаслідок чого виник затор.
- На Волині у Турійську рятувальники демонтували пошкоджений вітром елемент покрівлі, що міг завдати шкоди перехожим.