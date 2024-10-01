Об этом сообщили в Киевской ОВА. Местных жителей призвали быть в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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На Киевщине работала ПВО

В 01:37 в Киевской области объявили воздушную тревогу из-за того, что враг в очередной раз атакует Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Уже через минуту Воздушные силы предупредили, что на Киевщине фиксируются вражеские цели.

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Около 01:50 в области слышали взрывы. Как пояснили в ОВА, это сработали системы ПВО по вражеским дронам-камикадзе.

В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям,

– говорится в сообщении.

Власти призвали жителей Киевщины находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги. Украинцам также напомнили, что стоит придерживаться информационной тишины и не фиксировать и не публиковать в сети кадры с работой наших защитников.

По состоянию на сейчас информация о повреждениях, разрушениях или пострадавших не поступала.