Тревога из-за баллистики уже была в Киеве утром 30 сентября. А до этого всю ночь летали “Шахеды”. К сожалению, производство вражеских дронов будет только увеличиваться.
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Тревога в Украине вечером 30 сентября
Угроза применения баллистического вооружения с севера в областях, где объявлена воздушная тревога!
– написали Воздушные силы в 22:16.
22:31, 30 сентября
В каких областях сейчас тревога
22:31, 30 сентября
Тревога распространяется и на Юг.
22:28, 30 сентября
Активность вражеской тактической авиации на Херсонщине, есть угроза применения авиационных средств поражения.
22:16, 30 сентября
Тревога в Киеве и на Севере Украины из-за баллистики.