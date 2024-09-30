Тревога из-за баллистики уже была в Киеве утром 30 сентября. А до этого всю ночь летали “Шахеды”. К сожалению, производство вражеских дронов будет только увеличиваться.

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Тревога в Украине вечером 30 сентября

Угроза применения баллистического вооружения с севера в областях, где объявлена воздушная тревога!

– написали Воздушные силы в 22:16.

22:31, 30 сентября В каких областях сейчас тревога

22:31, 30 сентября Тревога распространяется и на Юг.

22:28, 30 сентября Активность вражеской тактической авиации на Херсонщине, есть угроза применения авиационных средств поражения.