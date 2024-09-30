Тривога через балістику вже була у Києві зранку 30 вересня. А до того всю ніч літали "Шахеди". На жаль, виробництво ворожих дронів буде тільки збільшуватися.
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Тривога в Україні увечері 30 вересня
Загроза застосування балістичного озброєння з півночі в областях, де оголошено повітряну тривогу!
– написали Повітряні сили о 22:16.
22:31, 30 вересня
В яких областях зараз тривога
22:31, 30 вересня
Тривога поширюється і на Південь.
22:28, 30 вересня
Активність ворожої тактичної авіації на Херсонщині, є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
22:16, 30 вересня
Тривога в Києві та на Півночі України через балістику.