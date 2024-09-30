АрміяInform назвали цифру, скільки безпілотників окупанти використовували в середньому. Днями Володимир Зеленський повідомив, що тільки за тиждень ворог запустив 300 "Шахедів".

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По скільки безпілотників на день запускав ворог у вересні

Усього ворог випустив по Україні 1339 ударних БпЛА типу "Шахед", з яких було збито 1107, а ще деяка частина подавлена засобами РЕБ. Про це свідчить аналіз даних Повітряних Сил ЗСУ, який провела АрміяInform,

– пишуть журналісти.

Вони підрахували, що в середньому росіяни запускали по 44 "Шахеди" щодня. А найбільше дронів полетіло на Україну 14 вересня – цілих 72 штуки.

Таким чином, у вересні жоден день не минув без того, щоб не було пусків "Шахедів".

Важливо! Телеграм-канал "Николаевский Ванек" зауважив, що понад тисяча "Шахедів" за вересень – абсолютний рекорд, адже ця цифра більша, ніж цифра запусків за липень і серпень разом узяті. Та українська ППО теж встановлює рекорди – збито понад 80% запущених безпілотників. Працюють мобільні групи та засоби РЕБ.

Росія нарощує виробництво "Шахедів"

В Єлабузі окупанти виробляють БпЛА, значно випереджаючи графік. Припинити масове виробництво дронів можуть тільки санкції на імпорт мікроелектроніки до Росії.

Імовірно, на місяць загарбники виробляють близько 600 дронів.

Путін говорив про збільшення виробництва "Шахедів". Експерти вважають, що він хоче досягти одразу кількох цілей: по-перше, накопичити ракети, по-друге, виснажити ППО, по-третє, тиснути на українців психологічно.

Олександр Мусієнко говорить, що тенденція з "Шахедами" найближчим часом може піти на спад. Якщо зменшиться кількість випущених БпЛА, це означатиме, що Росія провела демонстрації, аби показати, що може підтримувати атаки на такому інтенсивному рівні.